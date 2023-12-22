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Полковник Матвийчук: Россия создала антидроновые системы на случай крупных атак

Силовые структуры » Военные новости

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия сформировала антидроновую систему на случай крупных атак. В беседе с порталом Lenta.ru он отметил, что, по мере того, как Киев будет наращивать свою деятельность при помощи дронов, РФ будет наращивать производство противодроновых систем.

Полковник Матвийчук: Россия создала антидроновые системы на случай крупных атак
Фото: Getty Images

"Мы не стоим на месте. Мы разработали великолепные антидроновые системы радиоэлектронного подавления, принудительной посадки. Наши системы противовоздушной обороны (ПВО) получили более усовершенствованную радиолокационную станцию", — объясняет военный аналитик.

Кроме того, Матвийчук также прокомментировал, сможет ли Киев произвести миллион беспилотников в 2024 году. По его словам, для того, чтобы такое количество выпускать, необходимо иметь хорошие промышленные базы. А на Украине таких нет.

Кроме того, если в Киеве и выпускают дроны, то это, скорее всего, сборка — то есть, запчасти поставляются из других стран.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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