Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия сформировала антидроновую систему на случай крупных атак. В беседе с порталом Lenta.ru он отметил, что, по мере того, как Киев будет наращивать свою деятельность при помощи дронов, РФ будет наращивать производство противодроновых систем.
"Мы не стоим на месте. Мы разработали великолепные антидроновые системы радиоэлектронного подавления, принудительной посадки. Наши системы противовоздушной обороны (ПВО) получили более усовершенствованную радиолокационную станцию", — объясняет военный аналитик.
Кроме того, Матвийчук также прокомментировал, сможет ли Киев произвести миллион беспилотников в 2024 году. По его словам, для того, чтобы такое количество выпускать, необходимо иметь хорошие промышленные базы. А на Украине таких нет.
Кроме того, если в Киеве и выпускают дроны, то это, скорее всего, сборка — то есть, запчасти поставляются из других стран.
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