В ВСУ заявили, что добровольцы для украинской армии уже кончились

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине не понимает, как возможно мобилизовать еще полмиллиона человек, как того требует киевский режим.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Об этом сказал генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко.

"Добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились. Как это осуществить физически понимания нет", — в интервью Deutsche Welle* сказал он.

По его словам, взамен потерянным ста военным мобилизуют лишь 20 человек. Марченко при этом позитивно относится к предложению понизить предельный возраст призыва с 27 до 25 лет, и подверг критике идею "закрывать дыры на фронте женщинами" в то время, когда много мужчин прячутся за границей.

* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.