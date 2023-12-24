На Украине не понимает, как возможно мобилизовать еще полмиллиона человек, как того требует киевский режим.
Об этом сказал генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко.
"Добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились. Как это осуществить физически понимания нет", — в интервью Deutsche Welle* сказал он.
По его словам, взамен потерянным ста военным мобилизуют лишь 20 человек. Марченко при этом позитивно относится к предложению понизить предельный возраст призыва с 27 до 25 лет, и подверг критике идею "закрывать дыры на фронте женщинами" в то время, когда много мужчин прячутся за границей.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
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