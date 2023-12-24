Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины навряд ли доживут до нового года.
Это сообщает в социальной сети экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.
Отвечая на пост советника главы МВД Украины Антона Геращенко, написавшего о том, что сотни тысяч граждан Украины встретят Рождество на фронте, бывший разведчик вооруженных сил Соединенных Штатов отметил, что, к сожалению, большинство из них не доживёт до 2024 года.
Кстати, Антон Геращенко в том же послании просит передать всем солдатам Украины тёплые пожелания на линии боевого соприкосновения. В условиях наступления российской армии это звучит насмешкой.
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