Риттер: многие солдаты армии Украины не доживут до Нового года

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины навряд ли доживут до нового года.

Фото: архив Правды.Ру

Это сообщает в социальной сети экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Отвечая на пост советника главы МВД Украины Антона Геращенко, написавшего о том, что сотни тысяч граждан Украины встретят Рождество на фронте, бывший разведчик вооруженных сил Соединенных Штатов отметил, что, к сожалению, большинство из них не доживёт до 2024 года.

Кстати, Антон Геращенко в том же послании просит передать всем солдатам Украины тёплые пожелания на линии боевого соприкосновения. В условиях наступления российской армии это звучит насмешкой.