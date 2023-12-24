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Риттер: многие солдаты армии Украины не доживут до Нового года

Силовые структуры

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины навряд ли доживут до нового года.

Риттер: многие солдаты армии Украины не доживут до Нового года
Фото: архив Правды.Ру

Это сообщает в социальной сети экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Отвечая на пост советника главы МВД Украины Антона Геращенко, написавшего о том, что сотни  тысяч граждан Украины встретят Рождество на фронте, бывший разведчик вооруженных сил Соединенных Штатов отметил, что, к сожалению, большинство из них не доживёт до 2024 года.

Кстати, Антон Геращенко в том же послании просит передать всем солдатам Украины тёплые пожелания на линии боевого соприкосновения. В условиях наступления российской армии это звучит насмешкой.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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