Глава Крыма: "Министр обороны Украины — клоун, над которым издевались в школе"

Все заявления главы Минобороны Украины Рустема Умерова о захвате Крыма — нелепые фейки, а сам министр — клоун, которому в школе подзатыльник давал каждый желающий.

Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

"Я не комментирую заявление разных придурков разных. Он из Куйбышевского поселения Бахчисарайского района. Спрашиваю, что за персонаж? Говорят, клоун, подзатыльников все давали в школе. Я разговаривал с его одноклассниками, интересно было его понять логику принятия решений этого человека. Я понял, что это абсолютная пустота. Для картинки человека поставили, исходя из принадлежности к крымско-татарскому народу", — рассказывает Аксёнов.

Подавляющее большинство крымчан, включая крымских-татар, Владимира Путина, да и никто никого уже по национальности не делит. Все мы — крымчане, уважаем друг друга, и задачи у всех единые, подытожил глава Крыма.