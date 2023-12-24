Все заявления главы Минобороны Украины Рустема Умерова о захвате Крыма — нелепые фейки, а сам министр — клоун, которому в школе подзатыльник давал каждый желающий.
Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
"Я не комментирую заявление разных придурков разных. Он из Куйбышевского поселения Бахчисарайского района. Спрашиваю, что за персонаж? Говорят, клоун, подзатыльников все давали в школе. Я разговаривал с его одноклассниками, интересно было его понять логику принятия решений этого человека. Я понял, что это абсолютная пустота. Для картинки человека поставили, исходя из принадлежности к крымско-татарскому народу", — рассказывает Аксёнов.
Подавляющее большинство крымчан, включая крымских-татар, Владимира Путина, да и никто никого уже по национальности не делит. Все мы — крымчане, уважаем друг друга, и задачи у всех единые, подытожил глава Крыма.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.