Надежд больше не осталось, украинцам придётся всё делать самим.
Для того, чтобы президент Владимир Зеленский и дальше оставался при власти, спрашивает репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
По его словам, в 2024 году там может произойти очередной "майдан" и даже есть риск гражданской войны.
Тезисы: "потерпеть две-три недели", "Крым наш через месяц", "скоро выйдем к Азову" и прочее — уже не работают и Киев перешёл на темы долгой войны в обороне и, разумеется, мобилизации.
В ВСУ хоть и заговорили о неизбежных переговорах, но настаивают на хороших переговорных позициях, а значит, надо готовиться к "тотальной мобилизации и холодной зиме". Выходит, что пускай погибнет и будет искалечено ещё немало украинцев, лишь бы "режим Зе" продлил агонию, отметил обозреватель.
"Мне кажется, что при отсутствии успехов (которых не могло быть) украинцы начнут свою любимую национальную забаву — "майдан". Это логично и в чём-то неизбежно", — подытожил Руденко.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.