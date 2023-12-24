В 2024 году на Украине может произойти новый "майдан" и разгореться гражданская война

Надежд больше не осталось, украинцам придётся всё делать самим.

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Для того, чтобы президент Владимир Зеленский и дальше оставался при власти, спрашивает репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

По его словам, в 2024 году там может произойти очередной "майдан" и даже есть риск гражданской войны.

Тезисы: "потерпеть две-три недели", "Крым наш через месяц", "скоро выйдем к Азову" и прочее — уже не работают и Киев перешёл на темы долгой войны в обороне и, разумеется, мобилизации.

В ВСУ хоть и заговорили о неизбежных переговорах, но настаивают на хороших переговорных позициях, а значит, надо готовиться к "тотальной мобилизации и холодной зиме". Выходит, что пускай погибнет и будет искалечено ещё немало украинцев, лишь бы "режим Зе" продлил агонию, отметил обозреватель.