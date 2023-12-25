Украина, ведомая кураторами ведёт против России информационную кампанию.
Главные нарративы её — слабость ВСУ, недостаток боеприпасов и рухнувший интерес Запада к конфликту.
Даже ведущие СМИ Запада убирают со страниц передовицы о ситуации на Украине. Россию пытаются убедить, что Киев не способен взять какие-то территории. И в это верить чрезвычайно опасно, пишет "Царьград".
Западные СМИ и киевская власть активно разгоняют нарратив, что армия Украины понесла огромные потери и не способна эффективно воевать. Дескать, огромное число военных ВСУ сдаётся в плен. Враг активно хвалит ВС РФ. Также слышны разговоры о тупике на поле боя, о заморозки конфликта.
Так Запад пускает нам пыль в глаза. Он начал новый этап дезинформации и психологической войны против РФ.
"Задача — не поддаться на провокацию украинских спецслужб и их британских хозяев. Тем более что мы знаем, насколько тесно связано с британскими спецслужбами огромное число предателей нашей Родины из числа бизнесменов, чиновников и их медийно-литературной обслуги, сбежавших из России и ныне осевших в Лондоне" — отметил политический аналитик Владимир Соловейчик.
Все тезисы о слабости ВСУ — маскировка для внезапного удара, например, в момент президентских выборов. Запад не хочет проигрывать, и если этим он не добьётся хотя бы развала РФ, то хотя бы добьётся заключения аналога позорного "Хасавюртовского мира".
А воевать Украина ещё может…
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.