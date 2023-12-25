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Обман, который уничтожит Россию: "Нас убедили, что мы уже победили в СВО"

Силовые структуры

Украина, ведомая кураторами ведёт против России информационную кампанию.

Обман, который уничтожит Россию: "Нас убедили, что мы уже победили в СВО"
Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Главные нарративы её — слабость ВСУ, недостаток боеприпасов и рухнувший интерес Запада к конфликту.

Даже ведущие СМИ Запада убирают со страниц передовицы о ситуации на Украине. Россию пытаются убедить, что Киев не способен взять какие-то территории. И в это верить чрезвычайно опасно, пишет "Царьград".

Западные СМИ и киевская власть активно разгоняют нарратив, что армия Украины понесла огромные потери и не способна эффективно воевать. Дескать, огромное число военных ВСУ сдаётся в плен. Враг активно хвалит ВС РФ. Также слышны разговоры о тупике на поле боя, о заморозки конфликта.

Так Запад пускает нам пыль в глаза. Он начал новый этап дезинформации и психологической войны против РФ.

"Задача — не поддаться на провокацию украинских спецслужб и их британских хозяев. Тем более что мы знаем, насколько тесно связано с британскими спецслужбами огромное число предателей нашей Родины из числа бизнесменов, чиновников и их медийно-литературной обслуги, сбежавших из России и ныне осевших в Лондоне" — отметил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Все тезисы о слабости ВСУ — маскировка для внезапного удара, например, в момент президентских выборов. Запад не хочет проигрывать, и если этим он не добьётся хотя бы развала РФ, то хотя бы добьётся заключения аналога позорного "Хасавюртовского мира".

А воевать Украина ещё может…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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