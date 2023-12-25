В Одессе российские ракеты ночью разбили все РЛС и установки ПВО

Накануне, 24 декабря, в центре внимания была Одесса.

Фото: topwar.ru

В городе и области раздались десятки взрывов. Системы противовоздушной обороны выпустили все снаряды вхолостую, очереди зениток "истыкали" всё небо, но ничего не сбили.

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

По информации портала ракеты РФ уничтожили все РЛС и установки ПВО. После ракет шли дроны-камикадзе, которые летели абсолютно беспрепятственно.

Также был налёт беспилотников на Павлоград и в целом на Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области, а также Староконстантинов в Хмельницкой области.

Вывод: налёты БПЛА достигнут своей цели по абсолютной зачистке ПВО Украины. А каждая выпущенный снаряд ПВО — это усиление дефицита боезапаса ВСУ.