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В Одессе российские ракеты ночью разбили все РЛС и установки ПВО

Силовые структуры

Накануне, 24 декабря, в центре внимания была Одесса.

В Одессе российские ракеты ночью разбили все РЛС и установки ПВО
Фото: topwar.ru

В городе и области раздались десятки взрывов. Системы противовоздушной обороны выпустили все снаряды вхолостую, очереди зениток "истыкали" всё небо, но ничего не сбили.

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

По информации портала ракеты РФ уничтожили все РЛС и установки ПВО. После ракет шли дроны-камикадзе, которые летели абсолютно беспрепятственно.

Также был налёт беспилотников на Павлоград и в целом на Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области, а также Староконстантинов в Хмельницкой области.

Вывод: налёты БПЛА достигнут своей цели по абсолютной зачистке ПВО Украины. А каждая выпущенный снаряд ПВО — это усиление дефицита боезапаса ВСУ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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