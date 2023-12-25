Успехи армии России на Украине привели к расколу внутри блока НАТО

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Успехи русских на Украине привели к расколу внутри Североатлантического альянса НАТО.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщил бывший помощник главы Минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.

"Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта", — в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сказал экс-помощник главы Пентагона.

Уничтожение "лучшего натовского оружия" на украинских полях дискредитировало военные притязания и престиж альянса, комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Ранее сообщалось, что от украинцев поступают просьбы бить ракетами по военкоматам и пунктам сбора.