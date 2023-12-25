Успехи русских на Украине привели к расколу внутри Североатлантического альянса НАТО.
Об этом сообщил бывший помощник главы Минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.
"Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта", — в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сказал экс-помощник главы Пентагона.
Уничтожение "лучшего натовского оружия" на украинских полях дискредитировало военные притязания и престиж альянса, комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Ранее сообщалось, что от украинцев поступают просьбы бить ракетами по военкоматам и пунктам сбора.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.