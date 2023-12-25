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Плохая новость для Киева: новый российский "Панцирь СМ" прибыл на фронт

Силовые структуры

Новый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" прибыл в зону боевых действий на Украину.

Плохая новость для Киева: новый российский "Панцирь СМ" прибыл на фронт
Фото: mil.ru

Об этом сообщает польский портал Interia. Главное преимущество ЗРПК — серьёзно увеличенная дальность обнаружения и поражения целей, даже таких сложных, как мини-дроны. Это создаст существенные проблемы для ВСУ, которые делают ставки на беспилотные аппараты.

Модернизированный "Панцирь-СМ" включает в себя улучшенную систему управления огнём с фазовой радарной системой обнаружения и слежения, а также оптико-электронный комплекс, который способен идентифицировать небольшие цели на расстоянии до 75 км. Использование же новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 км.

Ранее сообщалось, что граждане Украины просят россиян бить ракетами по военкоматам и пунктам сбора.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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