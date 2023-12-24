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От украинцев поступают просьбы бить ракетами по военкоматам и пунктам сбора

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Силовые структуры

От украинских подписчиков различных Telegram-каналов стали постоянно поступать обращения к российским военным.

От украинцев поступают просьбы бить ракетами по военкоматам и пунктам сбора
Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева by Михаил Развожаев

Украинцы дают координаты, называют фамилии самых рьяных ТЦКшников и просят нанести ракетные удары по городским военкоматам и пунктам сбора мобилизованных.

Об этом сообщил портал "Направленец по Украине".

Люди из Киева, Харькова и Полтавской области пишут, что в городах царит террор от приезжих из Киева и Одессы.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на Украине может произойти новый "майдан" и разгореться гражданская война.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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