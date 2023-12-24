От украинских подписчиков различных Telegram-каналов стали постоянно поступать обращения к российским военным.
Украинцы дают координаты, называют фамилии самых рьяных ТЦКшников и просят нанести ракетные удары по городским военкоматам и пунктам сбора мобилизованных.
Об этом сообщил портал "Направленец по Украине".
Люди из Киева, Харькова и Полтавской области пишут, что в городах царит террор от приезжих из Киева и Одессы.
Ранее сообщалось, что в 2024 году на Украине может произойти новый "майдан" и разгореться гражданская война.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.