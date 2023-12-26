Крым атакован: взрывы и пожар у Феодосии объяснил губернатор Аксёнов

Сегодня, 26 декабря, ночью Украина опять пыталась удалить по Крымскому мосту. Около Феодосии были слышны взрывы.

Фото: https://t.me/rian_ru/209326

Как рассказывают местные жители, в окнах выбиты стрелка. Губернатор Крыма Сергей Аксёнов уже выступил, и успокоил граждан.

"Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", — отметил глава республики.

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и просит сохранять спокойствие и доверять лишь официальной информации.

Пока нет информации о том, что именно взорвалось около Феодосии. Но движение по Крымскому мосту работает в штатном режиме.