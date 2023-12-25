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108 боевиков ВСУ, ехавших на недельный отпуск из-под Авдеевки, погибли по дороге

0:42
Силовые структуры

В понедельник, 25 декабря, 108 военнослужащих Вооруженных сил Украины из-под Авдеевки отправились домой на недельный отпуск.

108 боевиков ВСУ, ехавших на недельный отпуск из-под Авдеевки, погибли по дороге
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Однако домой они так и не доехали. Об этом сообщает политолог из Киева Виталий Бала.

Все 108 человек погибли прямо в пути. По всей вероятности, автобус с националистами был уничтожен российский артиллерией или накрыт авиабомбой ВКС РФ.

Каждый из них мог бы остаться в живых, если бы вовремя сдался в плен российской армии.

Ранее сообщалось, что в Египте убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского роскошной виллы на курорте.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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