108 боевиков ВСУ, ехавших на недельный отпуск из-под Авдеевки, погибли по дороге

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В понедельник, 25 декабря, 108 военнослужащих Вооруженных сил Украины из-под Авдеевки отправились домой на недельный отпуск.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Однако домой они так и не доехали. Об этом сообщает политолог из Киева Виталий Бала.

Все 108 человек погибли прямо в пути. По всей вероятности, автобус с националистами был уничтожен российский артиллерией или накрыт авиабомбой ВКС РФ.

Каждый из них мог бы остаться в живых, если бы вовремя сдался в плен российской армии.

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