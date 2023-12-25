В понедельник, 25 декабря, 108 военнослужащих Вооруженных сил Украины из-под Авдеевки отправились домой на недельный отпуск.
Однако домой они так и не доехали. Об этом сообщает политолог из Киева Виталий Бала.
Все 108 человек погибли прямо в пути. По всей вероятности, автобус с националистами был уничтожен российский артиллерией или накрыт авиабомбой ВКС РФ.
Каждый из них мог бы остаться в живых, если бы вовремя сдался в плен российской армии.
Ранее сообщалось, что в Египте убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского роскошной виллы на курорте.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.