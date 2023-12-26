В Зону СВО приехал "убийца" HIMARS — новая РСЗО "Ураган-1М"

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поставка российской перспективной РСЗО 9К512 "Ураган-1М" завершит преимущество Запада в контрбатарейной борьбе.

Фото: polskieradio.pl

Об этом сообщает аналитик издания "Военное дело" Евгений Даманцев.

По его словам, "Ураган-1М" имеет немало преимуществ, которых нет даже у реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Во-первых, очень большое преимущество бикалиберность нового "Урагана". Если первый вариант имеет модуль с шестью 300-миллиметровых направляющих для реактивных снарядов радиусом действия от 70 км до 90 км, то второй вариант имеет пятнадцать 220-миллиметровых направляющих для размещения неуправляемых реактивных боеснарядов и плюс зарядов термобарических.

Радиус действия — около 50 км, и этот параметр не перебивается даже американскими RLMS.

Кучность боя очень неплохая. Она вполне достаточна для контрбатарейной борьбы украинской 155-миллиметровой артиллерии.

Важное преимущество нового "Урагана" — пакетная перезарядка, которую проводит транспортно-заряжающая машина. Замена двух транспортно- пусковых модулей занимает всего до 5 минут, а РСЗО "Смерч" на это тратит в четыре раза больше.

Выросла и скорость перевода "Ураган-1М" в боевое положение. Благодаря автоматизации, эта операция занимает всего 20 секунд. Обратный переход и покидание позиции можно сделать за 45 секунд, подытожил Даманцев