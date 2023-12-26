Суд назначил заочный арест журналистке Гессен* по делу о фейках о ВС РФ

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Басманный суд Москвы назначил арест журналистке Марии Гессен* (внесена в список иноагентов в России). Она распространяла фейки о ВС РФ. Информацию приводит ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Так, суд удовлетворил ходатайство следствия, а также выбрал меру наказания Гессен в качестве заочного ареста. Срок — два месяца, отсчёт которого начнётся с момента задержания. Журналистка обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, говорится в материалах суда.

Причина заведения уголовного дела — интервью YouTube-каналу "Вдудь", в котором Гессен сообщает недостоверную информацию о действиях российской армии в Буче Киевской области.

Напомним, что Мария Гессен — бывший директор русской службы "Радио Свобода"* (признано СМИ-иноагентом), также ранее она была редактором и директором журнала "Вокруг света".

Ранее сообщалось о том, что МВД России завело уголовное дело на руководителя Anti-Corruption Foundation (ФБК)* (ACF, нежелательная организация, внесена в реестр иноагентов) Марию Певчих* (признана иноагентом).