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"Росэлектроника" улучшила анти-БЛА комплекс "Серп"

Силовые структуры » Военные новости

Представители холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию "Ростех") заявили об успешной модернизации версии комплекса для борьбы с беспилотниками "Серп-ВС5". Уточняется, что теперь она может самостоятельно выполнять поиск дронов.

"Росэлектроника" улучшила анти-БЛА комплекс "Серп"
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Как указали в пресс-службе холдинга, в одном устройстве система объединяет функции как радиоэлектронного обнаружения, так и противодействия малым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

"Оборудование может работать как против одиночной цели, так и против роя дронов", — добавили представители холдинга.

Причём, обнаружить беспилотники линейка устройства "Серп" способна в секторе 360 градусов. Это обеспечивает защиту объектов от атак одновременно нескольких дронов, которые, в том числе, летят и с разных сторон.

Кроме того, новая версия "Серпа" умеет самостоятельно искать и обнаруживать каналы связи и управления беспилотниками. Так, если устройство замечает детектор, оно незамедлительно отправляет команду на подавление в соответствующих диапазонах частот. При этом БПЛА подавляют в автоматическом режиме на дальности в пять км при прямой видимости.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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