Представители холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию "Ростех") заявили об успешной модернизации версии комплекса для борьбы с беспилотниками "Серп-ВС5". Уточняется, что теперь она может самостоятельно выполнять поиск дронов.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0