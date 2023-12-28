Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы наиболее привлекательные для комаров свойства человека
Съемки фильма "Бэтмен: Часть вторая" начнутся летом 2024 года
Бренд-шеф рассказал, как сварить рассыпчатый рис
Офтальмолог: бессонница может быть вызвана долгим сидением за компьютером вечером
Новый российский поезд "Финист" вышел в путь
Три бьюти-процедуры для проблемных зон: лимфодренаж, лифтинг, липосакция
Опасные слепые зоны грузовика: как избежать ДТП на дороге
Развеян миф о складывании бумаги
10 детей с поезда в Крым попали в больницу

Украинские самолёты F-16 могут стать причиной ядерной войны

Силовые структуры

Появилась информация, что на аэродромах стран НАТО будут базироваться украинские истребители F-16.

Украинские самолёты F-16 могут стать причиной ядерной войны
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

А насколько это опасно, прокомментировал историк и политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт отметил, что даже если вылетающие с авиабаз Румынии, Словакии или Польши истребители будут действовать в рамках границ Украины, то это все равно это будет считаться как акт прямой военной агрессии против нас.

"Любое нападение на российские вооружённые силы, где бы они не находились, является агрессией против России", — цитирует его "Военное дело".

По его словам, Кремль уже сделал серьёзное предупреждение западным странам. И если ультиматум не подействует и истребители F-16 начнут работать с аэродромов НАТО, то российской армии останется только ударить по этим аэродромам.

В этом случае, отмечает обозреватель, трудно прогнозировать вероятность скатывания всей ситуации к ядерной войне.

Истребители F-16 уже в Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Декабрист теряет бутоны: садоводы рассказали, как заставить цветок пойти в рост

Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.

Почему декабрист теряет бутоны?
Ивлеева вернула удалённые антивоенные публикации против СВО
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Один из самых вкусных салатов с курицей на праздничный стол: готовить очень просто
Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях
России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых Дмитрий Плотников Райские места Крыма и Кавказа всегда были предметом наживы Сергей Лебедев Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond Любовь Степушова
Красивая закуска за 5 минут: новогодние ёлочки на праздничный стол очаруют гостей
Их нужно посеять в декабре: летом получите шикарные растения
Ожидали другой формат мероприятия: артисты извинились за участие в вечеринке Ивлеевой
Ожидали другой формат мероприятия: артисты извинились за участие в вечеринке Ивлеевой
Последние материалы
Бренд-шеф рассказал, как сварить рассыпчатый рис
России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых
Офтальмолог: бессонница может быть вызвана долгим сидением за компьютером вечером
Новый российский поезд "Финист" вышел в путь
Три бьюти-процедуры для проблемных зон: лимфодренаж, лифтинг, липосакция
Опасные слепые зоны грузовика: как избежать ДТП на дороге
Развеян миф о складывании бумаги
10 детей с поезда в Крым попали в больницу
Названы упражнения для визуального увеличения роста
Диетолог объяснила, почему с возрастом еда кажется более пресной: меньше вкусовых рецепторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников