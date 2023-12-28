Украинские самолёты F-16 могут стать причиной ядерной войны

Появилась информация, что на аэродромах стран НАТО будут базироваться украинские истребители F-16.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

А насколько это опасно, прокомментировал историк и политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт отметил, что даже если вылетающие с авиабаз Румынии, Словакии или Польши истребители будут действовать в рамках границ Украины, то это все равно это будет считаться как акт прямой военной агрессии против нас.

"Любое нападение на российские вооружённые силы, где бы они не находились, является агрессией против России", — цитирует его "Военное дело".

По его словам, Кремль уже сделал серьёзное предупреждение западным странам. И если ультиматум не подействует и истребители F-16 начнут работать с аэродромов НАТО, то российской армии останется только ударить по этим аэродромам.

В этом случае, отмечает обозреватель, трудно прогнозировать вероятность скатывания всей ситуации к ядерной войне.