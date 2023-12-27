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Первый из обещанных Киеву истребителей F-16, вероятно, уже находится на Украине

Силовые структуры

Первый из обещанных Соединёнными Штатами Украине самолётов F-16 может уже находиться в стране.

Первый из обещанных Киеву истребителей F-16, вероятно, уже находится на Украине
Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на неназванный источник.

Однако спикер военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат полностью отрицает данную информацию. Он отмечает, что пребывание в Незалежной этих истребителей на данный момент нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что на Украину в конце осени железнодорожным и автотранспортом прибыло 12 самолётов F-16.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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