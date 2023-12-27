Первый из обещанных Соединёнными Штатами Украине самолётов F-16 может уже находиться в стране.
Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на неназванный источник.
Однако спикер военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат полностью отрицает данную информацию. Он отмечает, что пребывание в Незалежной этих истребителей на данный момент нецелесообразно.
Ранее сообщалось, что на Украину в конце осени железнодорожным и автотранспортом прибыло 12 самолётов F-16.
Теперь в её аккаунте Instagram* на посте с датой начала спецоперации стоит вновь публикация с антивоенным лозунгом.