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Бывший солдат ВСУ рассказал о первом бое в рядах армии России

Силовые структуры

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был создан из пленных экс-боевиков ВСУ, поучаствовали в первом бою с армией Украины.

Бывший солдат ВСУ рассказал о первом бое в рядах армии России
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает РИА Новости, представляя видео.

Как рассказывает командир подразделения Кирилл Спасский, первый бой прошёл достойно.

"Не сдали, заднюю не включили и шли вперёд напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой", — рассказывает ныне российский солдат.

По его словам, когда над местом расположения ВС РФ появились беспилотные аппараты ВСУ, он лично ликвидировал два дрона.

Бывший ВСУшник рассказал о первом бое в рядах ВС РФ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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