Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был создан из пленных экс-боевиков ВСУ, поучаствовали в первом бою с армией Украины.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.