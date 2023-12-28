Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был создан из пленных экс-боевиков ВСУ, поучаствовали в первом бою с армией Украины.
Об этом сообщает РИА Новости, представляя видео.
Как рассказывает командир подразделения Кирилл Спасский, первый бой прошёл достойно.
"Не сдали, заднюю не включили и шли вперёд напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой", — рассказывает ныне российский солдат.
По его словам, когда над местом расположения ВС РФ появились беспилотные аппараты ВСУ, он лично ликвидировал два дрона.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.