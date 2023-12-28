Комбат батальона "Вега" Панфёров выразил надежду, что СВО закончится в 2024 году

Зампредседатель Заксобрания Новосибирской области и командир батальона "Вега" Андрей Панфёров высказал свое мнение об окончании СВО.

Фото: Минобороны РФ

Он выразил надежду, что спецоперация завершится к 2024 году. Панфёров признался, что ошибочно оценивал сроки её проведения и не предполагал, насколько серьезно противник подойдет к противостоянию. Он выразил желание, чтобы поставленные задачи были выполнены к 2024 году, но признал, что прогнозировать такие события сложно, передаёт Сиб.фм.

Комбат "Веги" подчеркнул, что следующий этап СВО, вероятно, не за горами, учитывая активное вооруженное содействие со стороны США и Европы Украине. В заключение, Панфёров отметил, что, несмотря на все трудности, каждый конфликт рано или поздно приходит к завершению.