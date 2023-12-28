Страны НАТО имеют все причины рассматривать БПЛА С-70 "Охотник" как угрозу собственной безопасности.
Об этом сообщает американское издание The National Interest.
Дрон имеет реактивный двигатель, и развивает скорость около 1000 км/час при дальности полета до 6 тысяч километров. Лётные характеристики дают ем возможность выступать ассистентом пилотируемого самолёта 5-го поколения Су-57, выполняя роль летающего радара или "пусковика" ракет. А значит, будут существенно расширены возможности пилотируемых истребителей.
У США есть сомнения в показателях малозаметности боевых машин ВКС РФ, но С-70 действительно может оказаться "невидимкой" и представлять опасность для НАТО. Автор статьи Питер Сучу опасается, что беспилотник будет убийцей западной авиации.
РФ находится под жестокими санкциями, имеет проблемы с получением микрочипов, а испытания продолжаются, и это говорит о прогрессе в области ИИ, который необходим для управления этими дронами. Запад это невероятно нервирует.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.