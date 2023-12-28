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Почему С-70 "Охотник" должен беспокоить НАТО: гри причины для ненависти

1:11
Силовые структуры

Страны НАТО имеют все причины рассматривать БПЛА С-70 "Охотник" как угрозу собственной безопасности.

Почему С-70 "Охотник" должен беспокоить НАТО: гри причины для ненависти
Фото: mil.ru

Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Дрон имеет реактивный двигатель, и развивает скорость около 1000 км/час при дальности полета до 6 тысяч километров. Лётные характеристики дают ем возможность выступать ассистентом пилотируемого самолёта 5-го поколения Су-57, выполняя роль летающего радара или "пусковика" ракет. А значит, будут существенно расширены возможности пилотируемых истребителей.

У США есть сомнения в показателях малозаметности боевых машин ВКС РФ, но С-70 действительно может оказаться "невидимкой" и представлять опасность для НАТО. Автор статьи Питер Сучу опасается, что беспилотник будет убийцей западной авиации.

РФ находится под жестокими санкциями, имеет проблемы с получением микрочипов, а испытания продолжаются, и это говорит о прогрессе в области ИИ, который необходим для управления этими дронами. Запад это невероятно нервирует.

Ударный БПЛА С-70 Охотник уже использует Россия
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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