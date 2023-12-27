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Российская армия получит новую смертельную РСЗО "Возрождение"

Силовые структуры

В России скоро начинается серийный выпуск новой бикалиберной РСЗО "Возрождение".

Российская армия получит новую смертельную РСЗО "Возрождение"
Фото: mil.ru

Об этом заявил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что создана эта реактивная система залпового огня на базе системы дистанционного минирования "Земледелие".

"Мы предложили, как нарастить её потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО", — отметил он.

Установку оснастят унифицированными транспортно-пусковыми контейнерами. Для минирования будут применять 122-мм реактивные снаряды, а для ударов — 220-мм. В качестве РСЗО сможет применять ракеты "Ураган", а также семейства ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 "Тосочка" и ТОС-1А "Солнцепёк".

Выходит, что одна установка заменит три разных системы, комментирует военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.

"Земледелие" имеет отличные электронные мозги. Возможность приспособить её для нанесения ударов повысит возможности реактивной артиллерии РФ.

Бикалиберная РСЗО Возрождение создана в России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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