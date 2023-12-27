Российская армия получит новую смертельную РСЗО "Возрождение"

В России скоро начинается серийный выпуск новой бикалиберной РСЗО "Возрождение".

Фото: mil.ru

Об этом заявил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что создана эта реактивная система залпового огня на базе системы дистанционного минирования "Земледелие".

"Мы предложили, как нарастить её потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО", — отметил он.

Установку оснастят унифицированными транспортно-пусковыми контейнерами. Для минирования будут применять 122-мм реактивные снаряды, а для ударов — 220-мм. В качестве РСЗО сможет применять ракеты "Ураган", а также семейства ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 "Тосочка" и ТОС-1А "Солнцепёк".

Выходит, что одна установка заменит три разных системы, комментирует военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.

"Земледелие" имеет отличные электронные мозги. Возможность приспособить её для нанесения ударов повысит возможности реактивной артиллерии РФ.