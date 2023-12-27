В России скоро начинается серийный выпуск новой бикалиберной РСЗО "Возрождение".
Об этом заявил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Он подчеркнул, что создана эта реактивная система залпового огня на базе системы дистанционного минирования "Земледелие".
"Мы предложили, как нарастить её потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО", — отметил он.
Установку оснастят унифицированными транспортно-пусковыми контейнерами. Для минирования будут применять 122-мм реактивные снаряды, а для ударов — 220-мм. В качестве РСЗО сможет применять ракеты "Ураган", а также семейства ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 "Тосочка" и ТОС-1А "Солнцепёк".
Выходит, что одна установка заменит три разных системы, комментирует военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.
"Земледелие" имеет отличные электронные мозги. Возможность приспособить её для нанесения ударов повысит возможности реактивной артиллерии РФ.
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