РФ подвесила над Украиной много разведывательных спутников, которые помогут с уничтожением техники НАТО.
Об этом сказал офицер СБУ в отставке Олег Стариков.
По его словам, спутники начнут вычислять места пусков ракет ВСУ западного производства.
"В том числе спутники радиотехнической разведки, радиоэлектронной разведки, в том числе такие, которые фиксируют факел от взлёта ракеты. Владимир Путин поставил задачу, и они будут ловить ракеты ATACMS и Taurus, и "Хаймарсов", — подчеркнул эксперт.
Киевский военный эксперт подытожил, что и сейчас эти спутники висят над украинской территорией, получая разведывательную информацию.
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