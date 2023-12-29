В Киеве испугались новой спутниковой группировки РФ: "Переловят все Хаймарсы"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

РФ подвесила над Украиной много разведывательных спутников, которые помогут с уничтожением техники НАТО.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Об этом сказал офицер СБУ в отставке Олег Стариков.

По его словам, спутники начнут вычислять места пусков ракет ВСУ западного производства.

"В том числе спутники радиотехнической разведки, радиоэлектронной разведки, в том числе такие, которые фиксируют факел от взлёта ракеты. Владимир Путин поставил задачу, и они будут ловить ракеты ATACMS и Taurus, и "Хаймарсов", — подчеркнул эксперт.

Киевский военный эксперт подытожил, что и сейчас эти спутники висят над украинской территорией, получая разведывательную информацию.