Ракеты РФ на Яворовском полигоне уничтожили наёмников и всю ПВО Украины

Вашингтон и Лондон синхронно озаботились массированной ракетной атакой ВС РФ на военную инфраструктуру Украины.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

В заявлениях сказано, что русские нанесли удары по жилым домам, больницам и детсадам. Словом, пересказали пропагандистскую ложь Киева.

Анализируя результаты беспрецедентной атаки, ясно, что ракетами был нанесен удар по Яворовскому полигону Львовской области, где происходят регулярные сходняки НАТО и ВСУ, и находится пункт сосредоточения наёмников. По всей видимости, прилетело как раз в самое чувствительное место.

МО РФ отчиталось об уничтожении комплексов ПВО западного производства, причём, ПВО была вынуждена тратить дорогостоящие ракеты западных зенитно-ракетных комплексов, чтобы сбить новые БПЛА, ставшие неуязвимыми для ПВО ВСУ. Ракеты РФ накрыли целый позиционный район ПВО врага, где формировался ЗРК ВСУ на поезде для организации засад на ВКС РФ, исходя из опыта под Крынками.

Укропорталы уже заявили, будто Зеленский уже обратился к западным хозяевам с мольбой восстановить уничтоженные комплексы ПВО.