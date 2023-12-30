Президент Зеленский назвал жителей России "человеческими отбросами"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал жителей Российской Федерации "человеческими отбросами".

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом он заявил в своём официальном Telegram-канале.

"Мы продолжим укреплять нашу противовоздушную оборону и работать над тем, чтобы вернуть войну обратно к этим человеческим отбросам, откуда она пришла — домой, в Россию", — отметил неонацист.

Со времен гетлеровской Германии русских не называли "человеческими отбросами", зато это сделал Зеленский, прокомментировал ситуацию политолог Армен Гаспарян.

А тем временем, сегодня в результате ударов по Белгороду погибли трое детей. Это подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.

По итогу было ранено 108 человек, из них 15 детей. 12 взрослых и 5 детей сейчас находятся в тяжёлом состоянии. 14 человек погибло.