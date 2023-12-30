Украинские нацисты намеренно ударили по детям на центральной ёлке Белгорода

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Сегодня, в самый канун Нового года, 30 декабря, националистический режим киевской власти намерегно ударил по мирным гражданам российского города Белгород.

Фото: Pravda.Ru

"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор", — тут же сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Враг убивает детей

На тот момент, когда я пишу эти строки, информация о погибших уже более-менее собрана. Региональная служба 112 уточнила, что число погибших возросло до 13 человек, раненых 57 — из них полтора десятка — дети. Два ребёнка погибли.

Также напомним, что с начала специальной военной операции России на Украине бандеровский режим убил уже почти 70 человек мирных граждан Белгородчины.

"Силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде", - так цинично пишет украинское издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, подчёркивая, что этот удар — ответ на вчерашний обстрел городов Украины.

Это та самая мерзость, которая голосит, театрально заламывая руки, о том как российские ракеты целенаправленно бьют по украинским многоэтажкам. По всей вероятности, вчера по этим мерзавцам хорошо попали, поскольку они тут же возвратились к своим излюбленным террористическим методам.

Всё ясно как день — националисты били по детям, которые собрались на центральной ёлке. Тут же находился и каток. И только к 16:30 по Москве было объявлено об отмене ракетной опасности. Однако МЧС Российской Федерации вместе с врачами продолжали и продолжают находиться на месте террористического акта. По-другому этот удар ни в коем случае называть нельзя.

"Это не школа, где юношеские разборки. Россия не делает "ответку" за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного. Каждый дрон тоже направлен на свою цель. Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию", — заявил советник командования ВВСУ Юрий Игнат.

Государство-террорист

Зачем мирное скопление на катке взрослых и детей Киев называет "военным объектом"?

Оправдаться, в случае чего, перед мировым сообществом? Очень сомневаюсь. Мировое сообщество и так оправдает этот удар. Скорее, это оправдание перед своими гражданами. Дескать, вот посмотрите, мы тоже умеем бить по "военным объектам" России, как накануне разбила военную инфраструктуру русская армия во многих городах:

Львов,

Киев,

Одесса,

Николаев.

И самое что дикое, в многочисленных Telegram-каналах Незалежной сейчас настоящее ликование. Люди, которых когда-то мы считали братьями, действительно радуются убитым российским детям!

Не устаю задавать один и тот же вопрос: а тех ли людей мы считали братьями?

Ведь неприятель открыто перешёл к войне с гражданским населением России. И он прекрасно знает, что мы этим же ответить не можем. Мы так и будем наносить точечные удары по военной инфраструктуры, даже в то время, когда враг сознательно бьёт по "мирняку", вдали от наших военных баз.

Могу прогнозировать, что сейчас некоторые ведущие эксперты предложат признать Украину террористическим государством, с последующим его полным уничтожением. Но больше всего меня волнует наша "ответка". Вариантов у Вооружённых сил России не так и много. И все они должны быть жёсткими.

Не желаю смерти мирному населению Украины, но желаю возмездия…