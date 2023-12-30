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Правительство Белгорода начнёт работать круглосуточно после обстрела 30 декабря

1:12
Силовые структуры » Военные новости

После обстрела Белгорода правительство региона начнёт работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Правительство Белгорода начнёт работать круглосуточно после обстрела 30 декабря
Фото: https://t.me/

"Сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины" — написал Гадков.

Также Гладков отметил, что в настоящее время завершилось заседание оперштаба с участием глав силовых структур. Они доложили о последствиях удара и о мерах, которые собирается принять каждая служба, чтобы ситуация оставалась безопасной.

"Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий" — также написал Гладков.

Ранее сообщалось о том, что Украина предприняла попытку нанести удар по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire". В результате обстрела погибло 14 человек. Российские ПВО перехватили большую часть "Vampire", но несколько осколков ракет упали в Белгороде.

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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