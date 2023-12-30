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Минобороны РФ: Киев пытается отвечь внимание от поражений на фронте
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Минобороны: В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибло 14 человек

Силовые структуры » Военные новости

Украина предприняла попытку нанести удар по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire".

Минобороны: В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибло 14 человек
Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

Российские ПВО перехватили большую часть "Vampire", но несколько осколков ракет упали в Белгороде.

Зафиксированы жертвы: погибло 12 взрослых и два ребенка, пострадало 108 человек.

Минобороны РФ сообщает, что если бы осколки ракет "Ольха" попали прямо по городу, то последствия были бы более серьёзными.

"Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия" — говорится в сообщении.

В Минобороны также напомнили, что ВС РФ работают только по военным объектам и военной инфраструктуре.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что Киевский режим хочет отвлечь внимание от поражений на фронте. Кроме того, он провоцирует Россию на дополнительные меры.

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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