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Число жертв в Белгороде увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей

0:38
Силовые структуры

Количество погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до 18 человек.

Число жертв в Белгороде увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей
Фото: https://t.me/

Об этом сообщили в МЧС региона. Также пострадали 111 жителей города.

Как уже сообщалось, количество погибших детей выросло до трёх. Всего ранено 15 детей, пять из них находятся в тяжëлом состоянии.

Всем пострадавшим от удара националистов продолжают оказывать медицинскую помощь в белгородских больницах.

Со всей России в Белгород поступают слова соболезнования. Нацисты подло ударили по мирным жителям, по детям у новогодней ёлки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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