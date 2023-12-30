Количество погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до 18 человек.
Об этом сообщили в МЧС региона. Также пострадали 111 жителей города.
Как уже сообщалось, количество погибших детей выросло до трёх. Всего ранено 15 детей, пять из них находятся в тяжëлом состоянии.
Всем пострадавшим от удара националистов продолжают оказывать медицинскую помощь в белгородских больницах.
Со всей России в Белгород поступают слова соболезнования. Нацисты подло ударили по мирным жителям, по детям у новогодней ёлки.
Готовим вкуснейший салат с красной рыбкой, и он станет королём вашего новогоднего стола.