Число жертв в Белгороде увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Количество погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до 18 человек.

Фото: https://t.me/

Об этом сообщили в МЧС региона. Также пострадали 111 жителей города.

Как уже сообщалось, количество погибших детей выросло до трёх. Всего ранено 15 детей, пять из них находятся в тяжëлом состоянии.

Всем пострадавшим от удара националистов продолжают оказывать медицинскую помощь в белгородских больницах.

Со всей России в Белгород поступают слова соболезнования. Нацисты подло ударили по мирным жителям, по детям у новогодней ёлки.