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Зеленский загнан в угол, на Украине истерика: "Они могут повторить"

1:12
Силовые структуры

Запад, обещавший поддерживать Киев "сколько потребуется", уже отвернулся от него.

Зеленский загнан в угол, на Украине истерика: "Они могут повторить"
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Он ограничил контакты с Владимиром Зеленским, и финансовые вливания вот-вот остановятся совсем.

Об этом заявил военный волонтёр Алексей Живов, подчеркнув, что киевская власть сейчас способна на что угодно, поскольку она похожа на загнанную в угол крысу.

"Постепенно от него отказываются или ограничивают контакты с ним, снижается объём помощи, провалено контрнаступление. Сотни тысяч человек он уже положил на фронте и планирует ещё утилизировать там полмиллиона своих соотечественников. И в этих условиях было очевидно, что Украина может пойти на радикальные действия", — цитирует "Царьград" аналитика.

По его словам, Киев продолжит террористические атаки в будущем, поскольку у ВСУ есть Storm Shadow, ракеты HIMARS, есть небольшое количество ракет ATACMS, которые могут накрывать большую площадь.

Живов подытожил, сказав, относился бы к угрозе ракетных ударов по гражданским объектам с полной серьёзностью.

"Они могут это повторить запросто", — добавил волонтёр.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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