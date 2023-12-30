Запад, обещавший поддерживать Киев "сколько потребуется", уже отвернулся от него.
Он ограничил контакты с Владимиром Зеленским, и финансовые вливания вот-вот остановятся совсем.
Об этом заявил военный волонтёр Алексей Живов, подчеркнув, что киевская власть сейчас способна на что угодно, поскольку она похожа на загнанную в угол крысу.
"Постепенно от него отказываются или ограничивают контакты с ним, снижается объём помощи, провалено контрнаступление. Сотни тысяч человек он уже положил на фронте и планирует ещё утилизировать там полмиллиона своих соотечественников. И в этих условиях было очевидно, что Украина может пойти на радикальные действия", — цитирует "Царьград" аналитика.
По его словам, Киев продолжит террористические атаки в будущем, поскольку у ВСУ есть Storm Shadow, ракеты HIMARS, есть небольшое количество ракет ATACMS, которые могут накрывать большую площадь.
Живов подытожил, сказав, относился бы к угрозе ракетных ударов по гражданским объектам с полной серьёзностью.
"Они могут это повторить запросто", — добавил волонтёр.
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