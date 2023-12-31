ВС РФ уничтожили представителей ГУР и ВСУ, планирующих и исполняющих теракт в Белгороде

Российские Вооружённые силы уничтожили представителей Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинской армии, которые участвовали в планировании и исполнении террористического акта в Белгороде.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Об этом 31 декабря сообщило Министерство обороны России.

"Представители ГУР и ВСУ вместе с двумя сотнями иностранных наёмников располагались в бывшей гостинице "Харьков Палас", — сказано в сообщении военного ведомства.

Ударами высокоточных ракет по зданию СБУ по Харьковской области и пункту нацформирования "Правый сектор"* также ликвидированы боевики подразделения "Кракен"**, осуществлявшие подготовку диверсий в РФ.

* подразделение, деятельность которого признана решением ВС РФ террористической и запрещена в РФ.

** подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.