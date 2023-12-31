ВС РФ намеренно уничтожили гостиницу в Харькове, где проходила встреча генералов США и разведки

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия специально ударила по харьковскому отелю Kharkiv Palace Hotel, где проходила встреча генералов Пентагона и разведки.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Сегодня в Харьков прибыли генерал армии США Кейт Келлог и эксперт по национальной безопасности и разведке США Роберт Маккрири", — подтвердили накануне СМИ Украины.

Позже было установлено, что встреча состоялась в отеле по адресу: проспект Независимости, дом 2.

Местные жители рассказывают, что в этой гостинице с начала спецоперации заселялись в основном "дорогие" заморские гости, офицеры Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ), а также наёмники из Латинской Америки и Азии.