Российская армия специально ударила по харьковскому отелю Kharkiv Palace Hotel, где проходила встреча генералов Пентагона и разведки.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Сегодня в Харьков прибыли генерал армии США Кейт Келлог и эксперт по национальной безопасности и разведке США Роберт Маккрири", — подтвердили накануне СМИ Украины.
Позже было установлено, что встреча состоялась в отеле по адресу: проспект Независимости, дом 2.
Местные жители рассказывают, что в этой гостинице с начала спецоперации заселялись в основном "дорогие" заморские гости, офицеры Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ), а также наёмники из Латинской Америки и Азии.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!