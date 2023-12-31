ВС РФ превзошли СВУ по качеству беспилотников, применяемых на СВО

ВС РФ наносят удары по украинской стороне. Это приводит к выводу о том, что ВСУ уступает по качеству беспилотников. Информацию приводит ТАСС, ссылаясь на зампреда комитета Госдумы по обороне, а также командира бригады БПА ГРОМ "Каскад" Дмитрия Саблина.

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Он отметил, что ВС РФ не уступает ВСУ по количеству и качеству вооружения.

"Я думаю, мы превосходим их. У меня в бригаде представлены все виды дронов, которые у нас есть на сегодняшний день. Мы можем поражать противника от переднего края и до всей глубины территории Украины", — сказал Саблин.

Также он отметил высокие характеристики FPV-дронов относительно украинских. Их дальность не превышает 22 км. ВС РФ нарастили дальност удара FPV-дронами на расстоянии до 32 км, отмечает Саблин.

Ранее мы сообщали о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому всё-таки представили план боевых действий армии на 2024 год. Во время вечернего обращения 30 декабря он отметил, что заслушал доклады об "общих военно-политических ожиданиях" от Генштаба, главнокомандующего и разведки ВСУ, добавив, что ему "был представлен план действий на 2024 год".