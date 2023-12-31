Президент Зеленский получил военный план на 2024 год

Президенту Украины Владимиру Зеленскому всё-таки представили план боевых действий армии на 2024 год.

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Во время вечернего обращения 30 декабря он отметил, что заслушал доклады об "общих военно-политических ожиданиях" от Генштаба, главнокомандующего и разведки ВСУ, добавив, что ему "был представлен план действий на 2024 год".

Около месяца назад несколько чиновников Украины заявляли, что ни у кого в Незалежной нет плана военных действий на новый год.

По всей вероятности, в этом "помогли" западные кураторы киевского режима.