Украинские источники подтверждают отступление украинских войск на Запорожском направлении.
Российские Вооружённые силы продвинулись в районе Вербового и Работино, сообщает украинский военный эксперт Константин Машовец.
"Они сумели почти ликвидировать украинское проникновение на внешнюю главную линию обороны России, которую украинские силы осуществили в сентябре 2023 года", — отметил обозреватель.
Ранее сообщалось, что Винница, Тернополь и Херсон стали целями российских крылатых ракет около 22:45 по МСК.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.