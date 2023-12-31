Украинские источники подтверждают отступление ВСУ на Запорожском фронте

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские источники подтверждают отступление украинских войск на Запорожском направлении.

Фото: Всероссийское казачье общество

Российские Вооружённые силы продвинулись в районе Вербового и Работино, сообщает украинский военный эксперт Константин Машовец.

"Они сумели почти ликвидировать украинское проникновение на внешнюю главную линию обороны России, которую украинские силы осуществили в сентябре 2023 года", — отметил обозреватель.

Ранее сообщалось, что Винница, Тернополь и Херсон стали целями российских крылатых ракет около 22:45 по МСК.