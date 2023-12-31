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Украинские источники подтверждают отступление ВСУ на Запорожском фронте

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Силовые структуры

Украинские источники подтверждают отступление украинских войск на Запорожском направлении.

Украинские источники подтверждают отступление ВСУ на Запорожском фронте
Фото: Всероссийское казачье общество

Российские Вооружённые силы продвинулись в районе Вербового и Работино, сообщает украинский военный эксперт Константин Машовец.

"Они сумели почти ликвидировать украинское проникновение на внешнюю главную линию обороны России, которую украинские силы осуществили в сентябре 2023 года", — отметил обозреватель.

Ранее сообщалось, что Винница, Тернополь и Херсон стали целями российских крылатых ракет около 22:45 по МСК.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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