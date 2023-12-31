Нацисты, не имея духа дать отпор на линии фронта, решили ударить по беззащитному населению Белгорода.
Русские ребята, сражающиеся на Запорожском направлении, отомстят террористам Киева за беспрецедентную атаку.
"Вчера враг атаковал наших женщин и детей в Белгороде. В своей бессильной злобе они нанесли удар по тем, кто не может им ответить. Что же вы ведёте себя как подлые крысы? Здесь, на Запорожье, вы положили десять бригад и ничего не добились. Мы вас всех уничтожили", — предоставляет видео с бойцом Telegram-канал Владимира Соловьёва.
"До встречи в Киеве, уроды", подытожили на ролике русские солдаты.
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер сказал, что режим Зеленского, обстреляв Белгород, подписал себе смертный приговор.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.