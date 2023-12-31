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Новогоднее обращение русских бойцов: "До встречи в Киеве, у***!"

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Силовые структуры

Нацисты, не имея духа дать отпор на линии фронта, решили ударить по беззащитному населению Белгорода.

Новогоднее обращение русских бойцов: "До встречи в Киеве, у***!"
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Русские ребята, сражающиеся на Запорожском направлении, отомстят террористам Киева за беспрецедентную атаку.

"Вчера враг атаковал наших женщин и детей в Белгороде. В своей бессильной злобе они нанесли удар по тем, кто не может им ответить. Что же вы ведёте себя как подлые крысы? Здесь, на Запорожье, вы положили десять бригад и ничего не добились. Мы вас всех уничтожили", — предоставляет видео с бойцом Telegram-канал Владимира Соловьёва.

"До встречи в Киеве, уроды", подытожили на ролике русские солдаты.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер сказал, что режим Зеленского, обстреляв Белгород, подписал себе смертный приговор.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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