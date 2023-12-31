Нацисты, не имея духа дать отпор на линии фронта, решили ударить по беззащитному населению Белгорода.

Русские ребята, сражающиеся на Запорожском направлении, отомстят террористам Киева за беспрецедентную атаку.

"Вчера враг атаковал наших женщин и детей в Белгороде. В своей бессильной злобе они нанесли удар по тем, кто не может им ответить. Что же вы ведёте себя как подлые крысы? Здесь, на Запорожье, вы положили десять бригад и ничего не добились. Мы вас всех уничтожили", — предоставляет видео с бойцом Telegram-канал Владимира Соловьёва.