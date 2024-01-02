Алексей Арестович*, который ещё год назад работал советников Офиса президента Украины, призвал Незалежную к бунту.
"Выходите на митинги, народ!" — подчеркнул Арестович*.
Однако он отметил, что нельзя бунтующих собирать в лагеря и давать им оружие. И якобы, если не получится "скинуть власть", то получится сорвать мобилизацию.
Повод для нового майдана — поголовная постановка женщин и инвалидов всех групп на воинский учёт и последующая их мобилизация.
Переобувание экс-спикера ОПУ грандиозно, и даже его бывшие верные слушатели пораскрывали рты.
* Внесён Росфинмониторнгом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.