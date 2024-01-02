Пожары в Киеве после прилёта российских ракет: в городе проблемы с электричеством, водой и связью.
Мощные взрывы в Киеве и Харькове, МиГ-31 выпустили гиперзвуковые "Кинжалы" по столице. Рекордное количество "Кинжалов" несётся к городу.
Мэр уже Кличко подтвердил, что часть объектов и домов обесточены. Харьков тоже сейчас под массированным ракетным ударом.
"Очень опасно сейчас находиться вне укрытия", — сообщают власти Харькова
Вторая волна ракет запущена ВС РФ из Каспия.
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