Украинские информресурсы сообщают, что американские ВВС сейчас срочно перебрасывают снаряды для украинских систем противовоздушной обороны ввиду истощения боезапаса после ракетного удара ВС РФ 2 января.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" информирует, что ПВО в Киеве почти полупустое. Сейчас туда тянут из регионов остатки ракет ПВО. Запасы по ракетам ПВО на нуле.
"Помощь украинскому ПВО — спонсирование смертей простых украинцев, абсолютное большинство потерь среди гражданского населения во время на совести непрофессиональных украинских зенитчиков", — отмечает портал.
Ранее источник в Генштабе ВСУ рассказал, что системы ПВО перегружены и не успевают менять позиции из-за ежедневных ударов РФ. Эффективность упала до 50 процентов, а если российские удары продолжатся то ПВО Украины не сможет отражать удары.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.