Ситуация с ПВО на Украине критическая США срочно осуществляют переброску снарядов

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские информресурсы сообщают, что американские ВВС сейчас срочно перебрасывают снаряды для украинских систем противовоздушной обороны ввиду истощения боезапаса после ракетного удара ВС РФ 2 января.

Фото: https://vk.com/kerchnovosti

Украинский Telegram-канал "Легитимный" информирует, что ПВО в Киеве почти полупустое. Сейчас туда тянут из регионов остатки ракет ПВО. Запасы по ракетам ПВО на нуле.

"Помощь украинскому ПВО — спонсирование смертей простых украинцев, абсолютное большинство потерь среди гражданского населения во время на совести непрофессиональных украинских зенитчиков", — отмечает портал.

Ранее источник в Генштабе ВСУ рассказал, что системы ПВО перегружены и не успевают менять позиции из-за ежедневных ударов РФ. Эффективность упала до 50 процентов, а если российские удары продолжатся то ПВО Украины не сможет отражать удары.