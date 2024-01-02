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Ситуация с ПВО на Украине критическая США срочно осуществляют переброску снарядов

1:01
Силовые структуры

Украинские информресурсы сообщают, что американские ВВС сейчас срочно перебрасывают снаряды для украинских систем противовоздушной обороны ввиду истощения боезапаса после ракетного удара ВС РФ 2 января.

Ситуация с ПВО на Украине критическая США срочно осуществляют переброску снарядов
Фото: https://vk.com/kerchnovosti

Украинский Telegram-канал "Легитимный" информирует, что ПВО в Киеве почти полупустое. Сейчас туда тянут из регионов остатки ракет ПВО. Запасы по ракетам ПВО на нуле.

"Помощь украинскому ПВО — спонсирование смертей простых украинцев, абсолютное большинство потерь среди гражданского населения во время на совести непрофессиональных украинских зенитчиков", — отмечает портал.

Ранее источник в Генштабе ВСУ рассказал, что системы ПВО перегружены и не успевают менять позиции из-за ежедневных ударов РФ. Эффективность упала до 50 процентов, а если российские удары продолжатся то ПВО Украины не сможет отражать удары.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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