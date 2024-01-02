В южных районах Украины звучит сирена воздушной тревоги.
Сообщается о ракете, которая летит по направлению к Кировограду
Также местный информресурсы пишут, что в Кривом Роге прозвучал мощный взрыв. При этом подчёркивается, что в городе вообще не работали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Ситуация с ПВО в стране критическая: в Киеве почти полупустое. Сейчас по распоряжению тянут из регионов остатки. Запасы по ракетам ПВО на нуле.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.