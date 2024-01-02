Взрывы в Кривом Роге: сообщают, что в городе вообще не работало ПВО

В южных районах Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

Сообщается о ракете, которая летит по направлению к Кировограду

Также местный информресурсы пишут, что в Кривом Роге прозвучал мощный взрыв. При этом подчёркивается, что в городе вообще не работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ситуация с ПВО в стране критическая: в Киеве почти полупустое. Сейчас по распоряжению тянут из регионов остатки. Запасы по ракетам ПВО на нуле.