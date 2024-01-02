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Спикер ВВСУ: на подготовку к следующему массированному удару ВС РФ надо 4 дня

Силовые структуры

На подготовку к следующему российскому массированному ракетному удару ВС РФ необходимы 4 дня.

Спикер ВВСУ: на подготовку к следующему массированному удару ВС РФ надо 4 дня
Фото: https://t.me/RVvoenkor/35988

Об этом сказал спикер воздушных Вооружённых сил Украины Юрий Игнат.

"Четыре дня достаточно, если у них есть определённые шаблоны. Ракета программируется, забивается её маршрут — где ей повернуть направо, где ей повернуть налево", — заявил эксперт.

Он отметил. что вопрос только в наличии ракет у русских.

Минобороны России сегодня подчеркнуло, что армия России нанесла удар по предприятиям ВПК Украины, которые выполняли заказы по производству ракет, дронов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве, его пригородах и местам хранения ракет, БК и авиасредств поражения, поставляемых ВСУ западными странами.

1000 ракет, четыре командных центра и два отеля с офицерами НАТО — потери только одного Киева за один день.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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