1000 ракет, 4 командных центра и два отеля с советниками НАТО — потери Киева 2 января

Порядка 1000 ракет для систем Iris T и NASAMS, зенитно-ракетного комплекса Patriot, четыре командных центра и две гостиницы с советниками из НАТО — почти 80 человек.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Это потери Киева 2 января по самым предварительным подсчётам.

Также на Подоле (район Киева) уничтожен склад с ракетами Storm Shadow. Ликвидировано более 25 ракет.

На аэродроме Вооружённых сил Украине под Киевом уничтожены два штурмовика Су-24 и ремонтная база авиационных техников.

В Харькове уничтожены две установки зенитно-ракетного комплекса Iris T, четыре танка Gepard, два командных центра и более 60 офицеров НАТО и армии Украины.

Ранее сообщалось, что ракеты России уничтожили бункер с замом главкома ВСУ Залужного.