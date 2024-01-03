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Политолог Марат Баширов: "Зеленский уже не жилец"

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Силовые структуры

Вашингтон и Лондон дадут возможность украинскому президенту Владимиру Зеленскому "последний шанс".

Политолог Марат Баширов: "Зеленский уже не жилец"
Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом в своём Telegram-канале "Политджойстик" заявил политолог Марат Баширов.

По его словам, клоун-политик должен "переломить негативный для него ход".

"Он уже не жилец, но послужить Лондону и Вашингтону ещё может. Как? Совершив что-то настолько ужасное, что они сами лицемерно от него отвернутся, но протестируют наше единство и решимость", — отметил Баширов.

Он подчёркивает, что в России это всё прекрасно понимают. Спецслужбы будут делать свою работу, а гражданскому населению бездействовать нельзя. Сегодня необходимо быть бдительными, беречь себя, нужно помогать силовикам и не распространять в Интернете глупости и фейки, подытожил политолог.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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