Политолог Марат Баширов: "Зеленский уже не жилец"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон и Лондон дадут возможность украинскому президенту Владимиру Зеленскому "последний шанс".

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом в своём Telegram-канале "Политджойстик" заявил политолог Марат Баширов.

По его словам, клоун-политик должен "переломить негативный для него ход".

"Он уже не жилец, но послужить Лондону и Вашингтону ещё может. Как? Совершив что-то настолько ужасное, что они сами лицемерно от него отвернутся, но протестируют наше единство и решимость", — отметил Баширов.

Он подчёркивает, что в России это всё прекрасно понимают. Спецслужбы будут делать свою работу, а гражданскому населению бездействовать нельзя. Сегодня необходимо быть бдительными, беречь себя, нужно помогать силовикам и не распространять в Интернете глупости и фейки, подытожил политолог.