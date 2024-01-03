Myśl Polska: Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева

Российская армия успешно разбила "продвинутую" военную инфраструктуру Киева, поставленную Западом.

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Об этом сообщает издание из Польши Myśl Polska.

В ходе массированной воздушно-ракетной атаки русских по украинским военным объектам ракеты с индексом Х-47М, также называемые "Кинжалами", уничтожили как минимум две ракетные позиции NASAMS (США) под Киевом и огромный склад с ракетами системы Patriot, пишет автор.

По его словам, сделать это ВС РФ удалось, несмотря на плотный заслон средствами противовоздушной обороны и ведущих технологий Североатлантического альянса.

"Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры", — пишет издание.

Предоставленный Западом зонтик ПВО должен был в Киеве защищать тайные заводы и склады с более ценными образцами техники, подытожил автор статьи.