ВКС России задействовали единственные истребители 5-го поколения Су-57 в высокоинтенсивных боях в рамках спецперации для уничтожения систем противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.
Автор статьи отмечает, что этот современный российский самолёт весьма успешно показал себя в условиях конфликта: Су-57 не только с воздуха наносили удары по целям на земле, но и принимали участие в воздушных боях.
Также издание подчёркивает, что поставки этих штурмовиков в ВКС РФ увеличились в 3 раза.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолёт предназначен для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27. Является одним из самых передовых истребителей в мире.
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