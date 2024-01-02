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ВКС РФ задействовали истребитель пятого поколения для удара по ПВО Украины

0:56
Силовые структуры

ВКС России задействовали единственные истребители 5-го поколения Су-57 в высокоинтенсивных боях в рамках спецперации для уничтожения систем противовоздушной обороны Украины.

ВКС РФ задействовали истребитель пятого поколения для удара по ПВО Украины
Фото: mil.ru

Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

Автор статьи отмечает, что этот современный российский самолёт весьма успешно показал себя в условиях конфликта: Су-57 не только с воздуха наносили удары по целям на земле, но и принимали участие в воздушных боях.

Также издание подчёркивает, что поставки этих штурмовиков в ВКС РФ увеличились в 3 раза.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолёт предназначен для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27. Является одним из самых передовых истребителей в мире.

Sukhoi Su-57 Felon
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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