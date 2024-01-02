ВКС РФ задействовали истребитель пятого поколения для удара по ПВО Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВКС России задействовали единственные истребители 5-го поколения Су-57 в высокоинтенсивных боях в рамках спецперации для уничтожения систем противовоздушной обороны Украины.

Фото: mil.ru

Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

Автор статьи отмечает, что этот современный российский самолёт весьма успешно показал себя в условиях конфликта: Су-57 не только с воздуха наносили удары по целям на земле, но и принимали участие в воздушных боях.

Также издание подчёркивает, что поставки этих штурмовиков в ВКС РФ увеличились в 3 раза.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолёт предназначен для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27. Является одним из самых передовых истребителей в мире.