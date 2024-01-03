На Украине уничтожены построенные Европой цеха оружейных заводов

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Стратегия главы Министерства обороны Украины Рустама Умерова о строительстве в Киеве оружейных заводов, как самом защищённом городе страны, провалилась.

Об этом со ссылкой на источник в офисе президента Украины сообщает Telegram-канал "Резидент".

Комплексы противовоздушной обороны украинской столицы не справилось с массовыми российскими ракетными ударами. Почти все построенные цеха были уничтожены и теперь очень остро встал вопрос, как выполнять план по снарядам и беспилотникам, если в стране практически не осталось безопасного места.

Ранее экс-нардеп Юрий Луценко заявил, что ВКС РФ уничтожили частный центр сборки БПЛА.