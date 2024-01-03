Трупы 21 уничтоженного офицера НАТО тайно вывозят из Харькова и Одессы

В Харькове армия России уничтожила пункты дислокации западных наёмников и националистического формирования "Харьковщина".

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Также ракеты разнесли ангар с авиабоеприпасами и РЛС сопровождения маловысотных целей СТ-68, лишив там украинские войска "глаз" и "ушей".

Уже появилась информация о тайной "эвакуации" трупов в Румынию из Харькова.

"Вывозят поляков — 27 человек, трёх британцев, 9 чехов, 12 литовцев. Это всё по спискам на эвакуацию, переданным в генштаб ВСУ", — пишет Telegram-канал "Образ будущего".

По информации портала, "преимущественно вывозят из Харькова и Одессы". Помимо этого отдельным бортом планируется забрать трупы "ещё 21 натовского офицера, которые погибли".