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В Киеве заявили, что Россия готовит наступление на Харьков, Сумы и Чернигов

Силовые структуры

Удары по Харькову свидетельствуют, что ВС РФ готовятся к наступлению на данном направлении.

В Киеве заявили, что Россия готовит наступление на Харьков, Сумы и Чернигов
Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Одновременно в Сумской и Черниговской областях обострилась обстановка. Об этом сообщил киевский политолог Руслан Бортник.

"Харьков, который просто утюжат со страшной силой, там, наверное, самая сложная ситуация из больших городов Украины сложилась. С одной стороны, это тыловая база для боёв в Харьковской и Луганской областях на Купянском направлении, а с другой стороны Харьков может быть одной из важных целей для российских наступательных операций в 2024 году", — отметил украинский аналитик.

По его предположениям, РФ, возможно, попытается захватить его. И опасность существует не только на Харьковском направлении, в той же ситуации находятся Сумы.

На Сумском и Черниговском направлениях сейчас нет подготовленных резервов для обороны. Там хотя и есть какие-то укрепления, но особенно для Сум угроза существует, подытожил Бортник.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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