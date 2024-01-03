Удар России по репутации натовской техники вошел в ТОП-10 событий 2023 года

Ушедший год был богат на различные интересные и знаковые события.

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Американское издание Military Watch Magazine составило список из десяти самых значимых. Некоторые из этих событий будут определять политику в мире и в 2024 году.

Примечательно, что в ТОП-10 журнала два раза упоминается удар, нанесенный Россией по репутации хваленой военной техники НАТО. Видео горящего "чудо-оружия" из США и Европы стало появляться с первых дней его появления в зоне СВО. Значительная часть распиаренных Leopard, Abrams, Bradley была уничтожена в самом начале "контрнаступа" ВСУ.

Среди других событий отмечаются воздушный бой истребителя пятого поколения F-22 (США) с китайским метеозондом, конфликты на Ближнем Востоке, а также экономические проблемы коллективного Запада, вызванные огромными тратами на обеспечение его присутствия "везде".