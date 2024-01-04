Вероятная победа Украины теперь не рассматривается ни на Западе, ни в Киеве

Вероятная победа Украины на полях сражений как реальный вариант теперь не рассматривается ни на Западе, ни в Киеве.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

По словам портала, это видно из резкой смены парадигмы освещения военных действий в СМИ. Причем украинская элита готовится лишь к двум сценариям — заморозке конфликта или переделу власти, саботажу против администрации Владимира Зеленского.

Для саботажа элита покупает политиков и ЛОМов, для заморозки конфликта на линии соприкосновения — выводят капиталы и пытаются через свои связи договориться с Москвой.