Целый взвод военных Вооружённых сил Украины сдался в плен русским бойцам.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
В составе подразделения находились и идейные нацисты, и мобилизованные. Тем не менее, после жёсткого боя бандеровцы приняли решение — дождаться окончания российской спецоперации в тюрьме.
"Видно, что врага не пытают и не унижают. Оказана первая помощь раненым", — подчеркивает ведущий Первого канала.
Видео сдавшихся всушников.
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