Целый взвод военнослужащих ВСУ сдался в плен

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Целый взвод военных Вооружённых сил Украины сдался в плен русским бойцам.

Фото: ru.sputnik.kg

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

В составе подразделения находились и идейные нацисты, и мобилизованные. Тем не менее, после жёсткого боя бандеровцы приняли решение — дождаться окончания российской спецоперации в тюрьме.

"Видно, что врага не пытают и не унижают. Оказана первая помощь раненым", — подчеркивает ведущий Первого канала.

Видео сдавшихся всушников.